El curso escolar arrancará en Baleares el próximo miércoles con 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: la cifra supone 113 estudiantes más respecto al global del año pasado, un crecimiento menor del registrado el periodo 2024-2025 respecto al curso anterior cuando el sistema escolar sumó 1.183 estudiantes. El leve crecimiento se explica únicamente por la subida de matrículas de la red concertada , mientras la pública pierde alumnos.

En total, la educación pública matriculará a 823 alumnos menos mientras que la concertada ha ganado suma 936 respecto al curso anterior. Esta tendencia (con la red concertada al alza y la pública perdiendo estudiantes) ya comenzó a notarse en 2024.