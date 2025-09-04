Desde hace menos de un mes, la playa de Ciudad Jardín se ha convertido en el punto de encuentro semanal de más de una decena de personas. No son amigos, ni compañeros de trabajo: son completos desconocidos. Pero la calidez que se genera entre el rumor del oleaje y el ambiente sereno permite que todos se abran en canal para compartir secretos, risas y llantos hasta bien entrada la medianoche.

Son los Encuentros Conecta, una iniciativa creada por la palmesana Jéssica Aguiló, donde varios desconocidos se reúnen para charlar sin la molesta interferencia del móvil. Este martes se celebró la cuarta edición de unas reuniones que, poco a poco, van creciendo y forjando nuevas amistades por el camino.