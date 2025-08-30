El subinspector de la Policía Nacional y educador social accedió al cargo hace algo más de un mes, y pese a que sus competencias son de integración, a través de él el Govern está intensificando su discurso contra la inmigración irregular y su oposición al Gobierno central por esta cuestión. Antes de asumir la dirección general hizo varias declaraciones públicas vinculando inmigración y delincuencia: ahora por un lado dice que se le malinterpretó, pero también asevera que su obligación es "decir la verdad".