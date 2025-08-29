El Consell de Govern autoriza a la Abogacía de la Comunidad a presentar el recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que establece el procedimiento del reparto de menores migrantes, aprobado hace apenas unas semanas.

El Govern asegura que el decreto aprobado por el Gobierno no tiene en cuenta la falta de presupuesto habilitante para adoptar medidas de emergencia, vulnera la reserva de la la ley orgánica e invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, especialmente en materia de tutela y protección de los menores.

El Ejecutivo balear considera que la regulación del decreto vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas. Además, apunta que no garantiza la interdicción de la arbitriariedad de los poderes públicos en el reparto de menores.