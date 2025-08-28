Cuatro de cada diez viviendas turísticas que se anuncian por Internet en Mallorca son ilegales. Así lo corrobora el informe elaborado por el Consell de Mallorca, que ha analizado durante los últimos doce meses (de junio del año pasado al de este 2025) cerca de 400.000 anuncios publicados. De esta forma, Mallorca cuenta con más de 42.000 plazas turísticas ilegales operando actualmente, lo que supone casi el 40% de la oferta de viviendas anunciadas en las principales plataformas comercializadoras como Booking o Airbnb.

