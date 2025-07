“Cuando me probé la prótesis por primera vez, me miré al espejo y sentí que me quería más. He recuperado mi autoestima después de perder un pecho por cáncer de mama”. A Griselda Mas le diagnosticaron cáncer de mama a los 39 años. Tras una mastectomía en la que perdió el 95% del pecho izquierdo y el pezón, Griselda asumió que no volvería a tener esa parte del cuerpo hasta que los médicos le hicieran una reconstrucción, algo que, tras dos años, aún no ha sido posible: “Si no me hacían la reconstrucción de la grasa, un proceso de liposucción muy duro y doloroso, no me podían hacer un nuevo pezón”, explica. Sin embargo, la “suerte llegó” a su vida cuando descubrió las prótesis de silicona médica de areola y pezón, una nueva alternativa que ya está disponible en Mallorca.