Oferta de empleo con alojamiento incluido en Marbella. Con los alquileres prohibitivos, en verano en la Costa sel Sol es la única forma que ha encontrado un hostelero para completar la plantilla de su restaurante. Más ejemplos, unas habitaciones de hotel en Palma de Mallorca: 60 camas que no se ofertan a turistas; están destinadas a los propios trabajadores. Diana pudo aceptar un contrato de animadora infantil en el hotel sin arruinarse buscando piso. Las asociaciones de restauradores denuncian que hay locales que tienen que quitar mesas y sillas por falta de personal. Porque las cuentas no salen, los sueldos no compensan si se resta el precio del alquiler. Las grandes cadenas hoteleras, sobre todo en la costa mediterránea y en las islas, comienzan ya a construir edificios dedicados exclusivamente a sus trabajadores.