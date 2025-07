El policía nacional Manuel Pavón será el nuevo director de Inmigración y Cooperación, departamento que ya no estará bajo el paraguas de Bienestar Social sino de Presidencia. Pavón ejercía de portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y como tal ha protagonizado diferentes entrevistas en varios medios locales. En una concedida el pasado mes de junio, Pavón vinculaba inmigración y delincuencia: "Yo no digo que todos vengan a delinquir, pero muchos sí y esto hay que decirlo".