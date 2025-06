"No podía seguir viendo eso. Pensé, o hago algo o me voy". Con estas contundentes palabras, un exconductor de la empresa Moventis (anteriormente Autocares Emilio Seco) ha denunciado las malas condiciones del servicio de transporte escolar para los niños con necesidades especiales de la Fundación Aspace. Su testimonio, cargado de indignación, describe un panorama de vehículos sin aire acondicionado, averías constantes y una falta de atención por parte de la empresa, que, según él, "dejaba a los menores en situaciones de riesgo", una situación que provocó su renuncia "para no seguir siendo cómplice" de tal abandono.