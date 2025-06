Cerca de medio millar de médicos vestidos con batas blancas y equipados con silbatos, pancartas y altavoces se han concentrado este viernes al mediodía frente a la Delegación de Gobierno en Palma, en el marco de la huelga médica convocada a nivel nacional. Con consignas como 'Somos médicos, no esclavos', 'No hay vocación, hay explotación', o 'Mónica, dimite, el colectivo no te admite', los facultativos han mostrado su rechazo al borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.