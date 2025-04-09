Clínicas Udemax

¿Estás contento con tu sonrisa?

La doctora Cristina Martínez-Almoyna, directora médica de Clínicas Udemax, explica cuáles pueden ser las causas que lleven a un paciente a someterse a un tratamiento de ortodoncia: entre ellas un número no adecuado de piezas, alteraciones de estructura, diferencias entre el tamaño de los dientes, entre otros. Cristina Martínez-Almoyna es Licenciada en Odontología, título de máster en Ortodoncia y postgrado en Odontopediatría. Especialista certificada en Invisalign y en arco recto. Más información