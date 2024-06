Durante la Comisión de Investigación del Senado de este viernes sobre el caso Koldo, el portavoz del PP, Luis Santamaría, comparó a Koldo con la cantante Taylor Swift para realizarle una preguna a Francina Armengol: "¿Usted mantenía una relación directa con Koldo, sí o no? Si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift me acuerdo perfectamente".

Esta cuestión ha provocado la risa de la expresidenta del Govern balear, que respondió con sarcasmo: "¡Es que es normal que se acuerde de Taylor Swift! Perdone, es que me hace gracia la comparación".

Armengol niega que el certificado de Baleares avalara a la empresa de la trama Koldo para otros contratos

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha negado este viernes que el certificado que realizó la Administración balear a la empresa vinculada a la trama Koldo por la compra de mascarillas sirviera como aval para que otros organismos como Puertos del Estado o ADIF contrataran con esta sociedad.

Así lo ha defendido durante la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', donde ha precisado que el certificado se realizó en el mes de agosto del año 2020, mientras que los contratos de esta empresa con Puertos del Estado, ADIF, Interior y Canarias son anteriores a esa fecha.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, la expresidenta balear ha calificado de "lógico" realizar este tipo de certificados cuando una empresa lo pide. Sin embargo, ha aclarado que esto "solo quiere decir que se han recibido el número de mascarillas, o sea, la cantidad, el bulto y el tiempo".

"No dice nada más de si la mascarilla está bien o no. Ese no es el objetivo de este certificado, que es un certificado técnico que se tiene en todas las administraciones públicas. Es absolutamente falso que eso sirva de aval para las otras compras porque este certificado se hace en agosto y las compras de Puertos del Estado, de Adif, del Ministerio del Interior, de Canarias son anteriores a agosto", ha sostenido Armengol.

Asimismo, Armengol ha descartado que este certificado sirviera como aval para otros contratos posteriores con Ferrovial: "Ferrovial no necesita ningún aval de nadie, porque es una empresa que tiene todos los avales del mundo", ha dicho, haciendo referencia a su conocido prestigio incluso internacional.