Buceadores de Mallorca denuncian que una almadraba instalada en la reserva marina de El Toro, donde numerosos delfines acuden a alimentarse a diario por la cantidad de peces que concentra, atrapa también a algunos ejemplares de estos cetáceos, que acaban muriendo asfixiados al no encontrar la salida, señalan.

"En la reserva de El Toro está prohibido la pesca -explican-, tanto a pescadores recreativos como a profesionales. Pero en una zona hay colocada una almadraba, un tipo de red que se instala desde la costa y se extiende hacia mar adentro, con unos 200 metros de longitud y una profundidad de 20 o 30 metros de altura", detallan.

"Esta almadraba -añaden los buceadores denunciantes- va creando carriles para que los peces que entran no puedan salir, como en un laberinto. Y esa cantidad concentrada de peces provoca que acudan a la almadraba a diario muchas colonias de delfines para alimentarse. Pero lo que ocurre es que, aunque la gran mayoría de delfines consigue salir casi siempre, algunos no lo logran y mueren en el interor de la almadraba, ya sea porque no encuentran la salida o porque después de alimentarse tan copiosamente como lo hacen en su interior no tienen fuerza suficiente para saltar por encima de las redes y salir del laberinto",subrayan.

"Creemos que por mucha tradición que asista a los propietarios de la almadraba, estas redes no deberían poder instalarse en una reserva marina. Y queríamos denunicar las muertes de delfines que provocan", justifican "Para nosotros supone un desastre que nadie denuncia y que está ahí a diario. Y hoy en día no debería verse como algo normal y acepatado", señalan los buceadores, que prefieran mantener el anonimato.