Francina Armengol, ha vuelto a negar cualquier vínculo con la trama Koldo en su segunda comparecencia sobre la compra de mascarillas durante la pandemia: "Descarto de forma rotunda que hablase con Koldo García de la contratación de ninguna empresa, no lo he hecho nunca, ni con él ni con nadie, no he conocido el nombre de la empresa hasta hace muy poco".