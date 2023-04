El presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, Bernat Riera, repasa las principales novedades de las procesiones este año y los retos que afronta: "El recorrido del Jueves Santo vuelve a la procesión original, como se hacía hace 470 años. El año pasado la procesión empezó y acabó en La Sang, y se formó un tapón enorme. Para evitar ese atasco, este año terminará en la iglesia de la Anunciación, así ganamos 600 metros. Intentaremos que cuando llegue la primera cofradía a la Rambla, la cola de la procesión esté saliendo, de forma que la espera sea más corta".

Además, este año "cambia la ubicación y la fecha del pregón. Siempre se hacía el Viernes de Dolor, pero lo hemos adelantado una semana para no solaparlo con la procesión de los estandartes. Además, hemos querido darle protagonismo a las parroquias que son sede de cofradías, pero que durante la Semana Santa no tienen visibilidad, sea porque están fuera del casco antiguo o no tienen procesión propia. Por otro lado, la procesión de los estandartes terminó en San Felipe Neri porque la Catedral no nos pudo recibir por un problema de agenda. Otra novedad es la exposición fotográfica que se ha hecho en el Centro de Historia y Cultura Militar de la calle San Miguel.