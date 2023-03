María Cristina Adrover vive sola con sus dos hijos y tiene un contrato fijo-discontinuo. "Ahora me piden para darme el ok a un alquiler la nómina de otra persona que sea fija todo el año. También han llegado a pedirme las cuentas bancarias de dos años para demostrar que no he tenido ningún descubierto", denuncia.

Lleva tres años buscando piso, pero no hay forma. "Vivo con mi padre y ahora nos han dicho que tenemos que dejar el piso porque el dueño lo necesita. Mi padre tiene un solar y nos iremos a vivir allí con dos caravanas".