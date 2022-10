Pedro Barceló (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1955) cuelga la toga tras más de cuatro décadas de servicio. Es uno de los magistrados más populares de Mallorca, donde ha desarrollado casi toda su carrera en puestos claves y tocando todos los palos.

Después de 43 años de servicio asegura que se queda con todos los momentos porque "todos me han gustado y en todos he disfrutado. He tenido destinos variados, lo que ha sido una enorme suerte".