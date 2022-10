Activistas de origen británico y español se han reunido hoy viernes por la mañana delante de la sede en Mallorca de la aerolínea española Privilege Styles para hacer entrega del 'Premio a la peor aerolínea'. Dicha aerolínea ha sido colaboradora en el proceso de deportación de refugiados de origen ruandés en Reino Unido, razón por la cual desde la organización Freedom from Torture han decidido otorgar dicho título a la empresa española.

Kolbassia Haoussou, activista de Freedom from Torture, dijo: "Cuando huí de la tortura y la persecución en África Central, me concedieron asilo en Europa y pude reconstruir mi vida. Me horroriza que una aerolínea que cuenta con íconos culturales como el Real Madrid y el FC Barcelona entre sus clientes se beneficien de negar a personas como yo seguridad y protección".