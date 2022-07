La ex directora de Queen’s College de Palma, Heather Muntaner, ha sido condecorada con la medalla del Imperio Británico (MBE) por promover la educación, la lengua y la cultura británica en España. Treinta años dirigiendo un colegio insignia en la isla y más de cuarenta viviendo en este país.

"Fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Hace unas semanas me llamaron de la embajada británica en Madrid y me lo comentaron. Yo no daba crédito a lo que me decían", comenta la ex directora.