Capr roig, sepia, calamar, gallo y gamba de Mallorca. Después de cuatro días de desabastecimiento por la huelga de pescadores, el pescado fresco de la isla ha regresado hoy a los expositores de los mercados y también el público y la alegría en las ventas, pese a que los precios no son precisamente económicos.

En el Mercat de l'Olivar, después de cuatro días a medio gas, han vuelto a abrir todos los puestos de la pescadería, con mucho público en los pasillos. "No hemos recibido todo el pescado habitual de un día normal, porque el jueves hubo mala mar y no pudieron salir a faenar todas las barcas, pero el pescado mallorquín ha regresado", ha explicado Rosa Torres, de Peixos Carmen, que añade con orgullo que no ha cerrrado ningún día durante las jornadas de huelga.

"Los precios todavía son caros por los cuatro días de huelga, pero la jornada ha ido bien por la cantidad de pescado que nos ha llegado, que ha sido u poco menoss del habitual", ha comentado Rosa Torres.