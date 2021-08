Las Urgencias de Son Espases afrontan la "explosiva" quinta oleada de la covid-19

Bernardí Comas, jefe de Urgencias de Son Espases, no se explica cómo aún haya gente que cuestione la eficacia de las vacunas contra la Covid-19, lamenta no haber sabido trasmitir a la población que se trata de una enfermedad grave y advierte de que al personal sanitario le "genera frustración" ver que las autoridades no atajan las concentraciones masivas de jóvenes que, recuerda, no solo ponen en peligro a sus participantes sino también a sus padres y abuelos.