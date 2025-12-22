Sara Fernández

Activistas de Marea Palestina piden mil millones para Palestina en el Teatro real durante el sorteo de Navidad

Un grupo de profesores del colectivo 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' pidió este lunes en mitad del tradicional sorteo de la lotería de Navidad de España "mil millones" de euros para Palestina. El sorteo de lotería de Navidad, que se retransmite en vivo por televisión e internet y copa la atención de los españoles cada 22 de diciembre, se celebra en el Teatro Real y reparte multitud de premios.