Cuenta atrás, para el sorteo más esperado del año. Todo listo, y desinfectado, en un Teatro Real que no sería lo mismo sin los más fieles. Los fanáticos que llevan desde el viernes haciendo cola de día y de noche. A sus 84 años, Manoli viene cada navidad con un disfraz diferente. Quien no cambia de atuendo es el famoso obispo de León, que no podía faltar en una cita tan importante. No todos son veteranos pero sí sueñan con lo mismo. Tener el número premiado y escuchar de cerca cómo cambia su suerte. Ya saben, 400.000 euros por décimo. Veremos si este año también se hace esperar.