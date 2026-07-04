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León XIV homenajea a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo como parte de su visita a Lampedusa
El papa León XIV rindió homenaje este sábado a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, en la que también evocó el legado de su predecesor, Francisco, en la atención a esta crisis humanitaria. Más información
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