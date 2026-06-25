Lucía Feijoo Viera

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Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Venezuela ha sufrido una catástrofe natural. Dos grandes terremotos han hecho temblar el país entero. La situación es crítica y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia. Los terremotos han sido de unas magnitudes de 7,2 y 7,5 y han tenido casi una docena de réplicas. Por el momento las autoridades desconocen cuántas personas fallecidas y heridos hay. Los equipos de rescate están sacando a todos los atrapados de sus casas, pero ya se teme que la situación sea una tragedia sin precedentes.