Lucía Feijoo Viera

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Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Un grave accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro este domingo por la mañana ha acabado con la vida de seis personas. Entre ellas, las de las personalidades como el youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, el cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves. El siniestro ocurrió a las 8:59 hora local (13:59 hora en horario peninsular española), cuando las dos aeronaves (una con cinco personas y otra con solo el piloto) han colisionado en el aire y una de ellas se ha incendiado al caer dentro de un estacionamiento privado. El fuego, ha acabado destruyendo también a unos 20 coches eléctricos que estaban en un aparcamiento en la zona, que después ha sido controlado por los bomberos.