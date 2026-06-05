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Pruebas de drones en el marco del programa Drone Dominance, en la base militar de Fort Benning, en Georgia.
United States National Drone Association | Youtube
El DDP Gauntlet I tuvo lugar en Fort Benning, Georgia, entre febrero y marzo de 2026.
25 equipos compitieron en tres escenarios para obtener la primera tanda de pedidos dentro del programa Make America Drone Dominant.
El Programa Drone Dominance es una iniciativa del Departamento de Defensa estadounidense para equipar rápidamente a los combatientes con pequeños drones de ataque de un solo uso. Más información