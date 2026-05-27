Lucía Feijoo Viera

Un ataque ruso deja once ucranianos heridos en Odesa

Un ataque con drones lanzado por el ejército ruso ha alcanzado la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país. Hay once heridos, entre ellos dos niños, según ha informado el gobernador regional Oleh Kiper, a través de Telegram. Ocho de las víctimas fueron hospitalizadas y tres de ellas se hallan en estado grave, en un ataque que ha causado daños en edificios residenciales, una sucursal del servicio postal y una tienda de comestibles. Las autoridades locales han difundido imágenes en las que se ven a los bomberos luchando contra el incendio, mientras que varios vehículos se encontraban devastados por las llamas.