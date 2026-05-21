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Rescatan al tripulante de una embarcación atrapado en una isla en llamas en California

Rescatan al tripulante de una embarcación atrapado en una isla en llamas en California

Sara Fernández

Rescatan al tripulante de una embarcación atrapado en una isla en llamas en California

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado al tripulante de una embarcación que había quedado varado durante la noche en la isla de Santa Rosa después de que su velero chocara contra las rocas en medio de unos incendios forestales cercanos.

Desde un helicóptero, y tras divisar la señal internacional de socorro SOS en medio de la ceniza, el hombre, de 67 años, fue rescatado y trasladado hasta el aeropuerto de Camarillo donde un médico, a pesar de estar ileso, le realizó una primera valoración.

La causa del incendio en la isla sigue bajo investigación.

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