Lucía Feijoo Viera

Un activista lleva cuatro días subido a un puente en Washington por la guerra en Irán

Un manifestante lleva cuatro días encaramado en lo alto del puente Frederick Douglass Memorial en Washington D.C., en una protesta contra la guerra de Estados Unidos en Irán. La Policía se encontraba de servicio en la base del puente este lunes 4 de mayo, pero el activista no mostraba signos de abandonar su posición. Las imágenes captadas muestran al protestante sentado en la cima del puente, levantándose en varias ocasiones y volviendo a sentarse, con vistas generales de la escena donde agentes vigilaban desde abajo. Esta acción individual marca el cuarto día de su demostración, en un gesto simbólico contra el conflicto bélico en curso.