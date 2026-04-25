Javier Vendrell Camacho

Miles de portugueses conmemoran en Lisboa el 52 aniversario de la Revolución de los Claveles

Miles de portugueses salieron este sábado a las calles de Lisboa para conmemorar el 25 de abril, fecha en la que hace 52 años cayó la dictadura salazarista con la conocida como Revolución de los Claveles y regresó la democracia al país, ya que se trata de unos valores e ideas "que no solo son pasado, sino que también son el futuro".