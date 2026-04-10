Lucía Feijoo Viera

Espectaculares imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la misión Artemis

Las primeras imágenes captadas por la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna ya están aquí. Y son espectaculares. El perfil oficial de la Casa Blanca ha compartido las dos primeras instantáneas en las que se pueden observar algunos de los momentos más mágicos del trayecto que anoche vivieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía lunar. En la de las imágenes puede verse un espectacular eclipse captado en el momento exacto en que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y el sol. Y en la otra puede apreciarse el mágico momento del "Earth Rise" en el que los astronautas, tras quedar totalmente incomunicados en su paso por el lado oculto de la Luna, volvieron a percibir la silueta de nuestro planeta. Más información