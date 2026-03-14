Javier Vendrell Camacho

La destrucción en las calles de Beirut tras casi dos semanas de ataques israelíes

Los ataques israelíes en Beirut de los últimos días dejan escenas de destrucción en la urbe capitalina y en los suburbios sur, conocidos como Dahye, donde los ataques no han cesado desde que Israel iniciara la ofensiva militar contra el país el pasado 2 de marzo. Más información