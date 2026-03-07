Javier Vendrell Camacho

Donald Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda". Más información