Los ataques israelíes continúan causando destrozos en los suburbios del sur de Beirut
El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 217 personas murieron y otras 798 resultaron heridas en los ataques aéreos perpetrados en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del Líbano.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 40 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa de Nabi Shit
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN