Sara Fernández

Así es la fragata Cristóbal Colón que España enviará a Chipre

El Gobierno apoyará en misión defensiva a países aliados para repeler la respuesta de Irán al ataque unilateral de EEUU e Israel. El Ministerio de Defensa confirmó este jueves que España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega. La ‘Cristóbal Colón’, según recuerda el Departamento de Margarita Robles, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del ‘Charles de Gaulle’ para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. Más información