Lucía Feijoo Viera

El momento en que un submarino de EEUU hunde un barco de guerra iraní

Un submarino de EEUU ha hundido un buque de la Armada iraní en aguas internacionales del océano Índico, según ha confirmado este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y ha causado al menos 83 muertos. Las autoridades de Sri Lanka han rescatado a 32 marineros mientras que el resto de los 180 tripulantes están desaparecidos y hay pocas esperanzas de hallar supervivientes. Más información