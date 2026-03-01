Secciones

Así fue el ataque de Israel sobre el complejo de Ali Jameneí

El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

