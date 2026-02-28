Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar
Los restos de un misil balístico iraní han impactado en un barrio residencial de Doha, Qatar. El suceso ha tenido lugar tras el ataque de Irán a la base militar estadounidense de Al Ubeid, en Qatar. El misil habría sido desviado o interceptado, motivo por el cual explotó en una zona residencial.
