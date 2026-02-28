Secciones

Es noticia
Font TeixHallan cadáveres PortocolomJaime AngladaNuevo entrenador RCD MallorcaFira del RamPrograma Dia de les Illes Balears
instagramlinkedin
Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"

Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"

PI STUDIO

Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní y que "la operación continuará mientras sea necesaria". Más información

Últimos vídeos

TEMAS

  • Irán
  • Israel
  • Benjamin Netanyahu
  • bombardeos
  • EEUU
  • Donald Trump
  • pi vídeos
Tracking Pixel Contents