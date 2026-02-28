Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán
La celebración de un grupo de estudiantes de secundaria en Teherán. Tras los gritos de alegría se puede escuchar a uno de los jóvenes diciendo en inglés: "Amo a Trump".
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO