Secciones

Es noticia
Font TeixHallan cadáveres PortocolomJaime AngladaNuevo entrenador RCD MallorcaFira del RamPrograma Dia de les Illes Balears
instagramlinkedin
Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

PI STUDIO

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La celebración de un grupo de estudiantes de secundaria en Teherán. Tras los gritos de alegría se puede escuchar a uno de los jóvenes diciendo en inglés: "Amo a Trump".

Últimos vídeos

TEMAS

  • Teherán
  • estudiantes
  • Israel
  • EEUU
  • jóvenes
  • Donald Trump
  • pi vídeos
Tracking Pixel Contents