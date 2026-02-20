Secciones

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado esta noche por unanimidad la amnistía a los presos políticos impulsada por la propia presidenta. Era una de las peticiones de Estados Unidos y de la oposición venezolana. Esta amnistía podría beneficiar a hasta 600 disidentes, aunque excluye a quienes hayan participado en acciones armadas. Delcy Rodríguez ha afirmado que hay que saber “pedir perdón” pero también “recibir perdón”. “Abre una puerta extraordinaria para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente y se despoje del odio y de la intolerancia y primen los derechos humanos”, ha dicho. Más información

