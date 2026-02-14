Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE.UU., Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas. Más información
