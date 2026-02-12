FOTO: AP / Ramon Espinosa | VÍDEO: Atlas News

Cuba está a un paso del colapso humanitario por falta de combustible

Gasolineras vacías, sin combustible. Cuba, al límite sin el petróleo venezolano tras la caída de Maduro. En las paradas, largas colas para un transporte público que no llega por la falta de carburante. La falta de combustible afecta también a los aviones. Aerolíneas como AirCanada suspenden vuelos con la isla. Esto sumado al desabastecimiento de alimentos, más colas para conseguir comida. Golpeados también por los apagones eléctricos. Reflejo de la crisis general, el derrumbe de edificios por falta de mantenimiento. México envía ayuda humanitaria a la isla. Estados Unidos amenaza con sanciones a los países que envíen crudo, con un Trump convencido de que Cuba no soportará la asfixia. Más información