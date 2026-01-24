Agentes de inmigración estadounidenses matan a tiros a un hombre en Mineápolis

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han matado este sábado a tiros a un hombre en Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Policía de la ciudad. Solo han pasado dos semanas desde que otro agente federal matara a una mujer en la ciudad, en medio de la enorme tensión desatada por sus redadas antimigratorias.