FOTO: EFE | VÍDEO: Atlas News

Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro". Donald Trump parece haber girado sobre sus pasos y bajar el tono de un conflicto que amenazaba con mirarse en el espejo de Venezuela. "Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente". El multimillonario republicano dijo que durante la conversación telefónica se habló sobre "la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido". Reveló también que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, estaban realizando "los arreglos necesarios" para un encuentro bilateral que "tendrá lugar en la Casa Blanca". A lo que Petro dijo luego: "si hay que hablar voy dónde sea". Una disposición que le permitió asegurar que en la noche del miércoles Colombia "podía dormir tranquila". Más información