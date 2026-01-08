Atlas News

EEUU captura dos petroleros en alta mar, uno de ellos con bandera rusa

De madrugada y en dos operaciones meticulosamente coordinadas, la guardia costera estadounidense abordaba dos petroleros que para Washington trataban de evadir el bloqueo. En las imágenes grabadas con una cámara térmica se ve a una decena de soldados descender del helicóptero y asaltar el petrolero Sofía en aguas internacionales, muy cerca del Caribe. En otra operación en el Atlántico Norte, entre Islandia y Escocia, mismo modus operandi. En este caso, las fuerzas estadounidenses interceptaban el Bella 1 con bandera rusa tras más de dos semanas de persecución. El buque cambió de nombre para despistar al Ejército estadounidense y había invocado protección rusa. Iba escoltado por un submarino y un buque de la armada rusa. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que el primer paso para estabilizar Venezuela es confiscar y vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precio de mercado y no con descuentos, ha detallado, como venía haciendo el régimen hasta ahora. En la operación para abordar el petrolero ruso, Washington ha contado con el apoyo del Reino Unido. Moscú ya ha respondido y ha calificado el asalto de acto de piratería.