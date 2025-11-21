Putin afirma que recibió el plan de paz y puede ser base de arreglo pacífico "definitivo"
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes que ha recibido el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo". "Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense", dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.
Últimos vídeos
CASO KOLDO