Europa Press

Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina"

Javier Milei se ha convertido en el héroe inesperado. Los encuestadores, una vez más, no alcanzaron a vislumbrar el comportamiento de los argentinos en los comicios legislativos. La ultraderecha obtuvo el 40,7% de los votos a nivel nacional contra el 34,8% del peronismo en sus distintas variantes. Esa distancia que le permite al Gobierno alejar el horizonte de amenazas en el Congreso ha sorprendido a propios y extraños. Factores domésticos e internacionales permitieron que el anarcocapitalista pudiera gritar desembozado "yo soy el rey" y darle rienda suelta a su sueño de ser reelecto en 2027. Más información