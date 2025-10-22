Lucía Feijoo Viera

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y 48 menores evacuados

Una guardería en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, fue alcanzada este miércoles por un ataque ruso, dejando al menos una persona muerta y seis heridas, según fuentes oficiales. El impacto provocó un incendio y obligó a los rescatistas a evacuar a 48 niños y docentes que se refugiaban en el sótano del edificio. Imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias muestran el dramático momento en que los menores eran sacados entre los escombros. Dos de los heridos están en estado grave, mientras que otras regiones como Kiev, Odesa y Chernigov también sufrieron bombardeos que, según el presidente Volodímir Zelenski, han dejado al menos siete muertos, incluidos dos niños. Las autoridades ucranianas continúan con las tareas de rescate y verificación de daños.